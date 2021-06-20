Milli takımımızın yer aldığı A Grubu son maçında Galler ile İtalya karşılaştı. Zorlu karşılaşma öncesinde Galli futbolcular yine basın mensuplarına alışılmışın dışında bir poz verdi.

İlginç poz

Kaleci Danny Ward ile defans oyuncuları Ethan Ampadu ve Joe Rodon ayakta dururken, Gareth Bale'in de aralarında bulunduğu 8 futbolcu oturarak kameralara poz verdi.

Galler, grupta daha önce oynadığı maçlar öncesinde de aynısı olmasa da diğer takımlardan farklı bir şekilde fotoğraf çekinmişlerdi.

(Türkiye maçı öncesi)

(İsviçre maçı öncesi)