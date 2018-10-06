Maç öncesi Fatih Terim isyan etti!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada rakip taraftara ayrılan kısmın cam kaplanmasına isyan etti.

06 Ekim 2018, Cumartesi 18:37 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, Cumartesi 18:48
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İşte Terim'in maç öncesi açıklamaları:

"Son deplasmanı Türkiye Ligi olarak Akhisar'da bıraktık. Bu konuda oyuncularımıza bir şey dememize gerek yok, olayın bilincindeler. Bu tip maçları bileceğimizi biliyoruz, alışmalıyız. Bu kadar iyi oynamış bir takımın, onay uygun oynamasını bekliyorum."

"Bu kadar iyi maç oynamış bir takımın ona uygun bir oyun oynamalarını bekliyorum. İnşallah buradan istediğimizi alıp gideriz."

"Statları güzelleştiren seyircidir. Ancak Antalya gibi turizm başkentinde Galatasaray veya diğer seyircilerin oturduğu yer nefes alamaycağı bir yer. Bunu da açıkçası anlamıyorum."

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