Maç bitti ortalık savaş alanına döndü

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup müsabakasında Kapadokya Göremespor ile İçelspor arasından oynanan maçın ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel’e saldırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup müsabakasında Nevşehir 3 nolu çim futbol sahasında Kapadokya Göremespor ile İçelspor karşılaştı. Maçın uzatma dakikalarında İçelspor Mykola Ahapo’nun kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. İçelspor’un kaydettiği golün ardından maçın orta hakemi maçın son düdüğünü çalarken her iki takım oyuncuları önce saha çıkışında sözlü atışmaya başladı. Futbolcularını sakinleştirmeye çalışan Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel’e ise biranda İçelsporlu yöneticiler ve futbolcular saldırmaya başladı. Polislerin sahayı kapatması üzerine İçelsporlu futbolcuların arasında kalan Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel’i futbolcuların elinden yine polis kurtarırken, Teknik Direktör Güzel daha sonra hastaneye kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde darp raporu alan Teknik Direktör İsmail Güzel İçelspor yöneticileri ve futbolcularından şikayetçi oldu.

Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel Emniyet Müdürlüğü önünde İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Yani şimdi maç istediğimiz gibi gidiyordu. Maçtan sonra İçelspor yöneticisi Vedat Çoban saha içerisinde bizim oyuncularımızı gerdi. Olayları provoke etti. Maç bittikten sonra istediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Maçtan sonra olaylar yatıştıktan sonra İçelspor yöneticisi Vedat Çoban’a neden böyle yaptın, ortalığı gerdin dedim. Bana küfür etti bende o küfrün ardından Vedat Çoban’ı tutmaya çalıştım. Daha sonra ise İçelsporlu futbolcuların arasında tek kaldım. Hepsi de bana vurdu. Yani hiç istemediğimiz bir şey oldu. Tüm futbolculardan şikayetçi oldum” diye konuştu.