Maastricht, Fuat Usta ile yollarını ayırdı

Hollanda 2. liginde mücadele eden MVV Maastricht, teknik direktör Fuat Usta ile yollarını ayırdığını duyurdu. 2019 Mayıs'ında göreve başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesinde bir yıllık da uzatma opsiyonu bulunduğu, ancak bunun kullanılmadığı, dolayısıyla bu sezon sonu itibariyle görevinin sonuna geldiği kulüp tarafından açıklandı.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş forması da giyen Fuat Usta, teknik adamlık konusunda ise 2007'den bu yana çalışıyordu. Fortuna Sittard'da antrenör olarak başladığı kariyeri, Türkiye Milli Takımı'nda Guus Hiddink'in yardımcısı olarak devam etmiş, oradan Anzhi'nin genç takımına ve son olarak Maastricht'te teknik direktörlüğe evrilmişti.

haftası geride kalan 20 takımlı ligde Maastricht ekibi, 27 puanla 15. sırada yer alıyordu. Kulübün sitesinde bir veda açıklaması yer alan Usta "Sözleşmemin yenilenmeyecek olması beni üzdü. Kulübün geleceğe yönelik hedeflerinde benim de katkım olsun isterdim. Kendi sahamızda aldığımız sonuçlar tatmin ediciydi. Yine de kulübe, bana bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Benim için teknik direktörlük adına önemli bir deneyim oldu" dedi. (Skorer)