Maaşından vazgeçmeyen oyuncuların parasını da Kompany ödeyecek

Corona virüs salgınının Avrupa futbolunda yarattığı olumsuz ekonomik şartlar sonucunda Belçika'nın Anderlecht kulübü de birçok takım gibi oyuncularından maaşları konusunda taviz istedi.

Kulüp, ilk etapta oyuncuların alacaklarından bir miktar feda etmelerini isterken takımda hem oyuncu hem de oyuncu antrenörü olarak görev yapan Vincent Kompany devreye girdi.

Kompany, oyuncuların maaşlarının en az 1 ayından vazgeçmedikleri durumda kendisinin ödeme yapmak istediğini belirtti.

Hat Laatste Nieuws'a göre Kompany, oyuncuların maaşlarını feda etmemeleri durumunda sorumluluğu alacak.



