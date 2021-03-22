Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain, Lille'in yenildiği haftada zirve şansını iyi değerlendirdi.

Başkent ekibi, üçüncü sırada bulunan Lyon'u deplasmanda 4-2 ile geçmeyi başardı. PSG'ye galibiyeti getiren goller, 15. ve 52. dakikalarda Kylian Mbappe, 32. dakikada Danilo Pereira ve 47. dakikada Angel Di Maria getirdi. Lyon'un gollerini ise 62. dakikada Islam Slimani ile 81. dakikada Maxwell Cornet kaydetti.

PSG'nin yıldız forveti Kylian Mbappe, attığı gollerle Lique 1 kariyerinde 100 gole ulaşmayı başardı.

Fransa'nın yeni lideri

Bu sonuçla Paris Saint Germain puanını 63'e yükseltti ve Lille'in averajla önünde zirveye oturdu. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Lyon ise 60 puanda kaldı.





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