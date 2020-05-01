Fransa'da başbakan Edouard Philippe'in açıklamaları sonrası toplanan Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 1 ve Ligue 2 için sezonu iptal kararı verdi. Bu da 7. sıradaki Lyon'un yıllar sonra Avrupa kupalarına gidememesi anlamını taşıyordu.

Karara baştan beri itiraz eden ve en azından Play-Off oynanaması gerektiğini belirten Lyon Başkanı Aulas, Avrupa kupaları şanslarının ellerinden alınması nedeniyle federasyonu mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde hala yoluna devam eden Lyon, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alamayacağı için milyonlarca euro zarara uğrayacak. Aulas da aldığı karar nedeniyle federasyonun bu zararı karşılamasını istiyor ve bu doğrultuda bir tazminat davası açmayı planlıyor.