Olimpik Lyon'da beklenen teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Alınan kötü sonuçların ardından Peter Bosz ile yollar ayrılırken takımın yeni teknik direktörü Fransız isim Laurent Blanc oldu.

5 haftadır kazanamıyorlardı

Fransa Ligue 1'de Lyon, ilk 5 haftayı iç saha maçlarının da fazlalığıyla oldukça iyi geçmişti. İlk 5 haftada iç sahada oynanan 4 maç kazanılırken deplasmanda da Reims ile berabere kalınmıştı. Sonrasında ise işler istenilen şekilde gitmedi.

Lorient, Monaco ve Lens'a deplasmanda kaybederlerken iç sahada da PSG'ye mağlup oldular. 4 haftalık yenilgi serisinin ardından da son maçta Toulouse ile iç sahada 1-1 berabere kalınması teknik direktör değişikliğini beraberinde getirdi.

İki senelik sözleşme

Lyon tarafından yapılan açıklamada cumartesi ve pazar günleri Blanc ile detaylı görüşmelerin yapıldığı, takımı hedeflere uygun şekilde yeniden ayağa kaldırma düşüncesinin benimsendiği belirtilirken bu doğrultuda kendisiyle iki senelik sözleşme imzalandığı da ifade edildi. Laurent Blanc'ın anlaşması Haziran 2024'e kadar geçerli olacak.

6 yıl sonra geri döndü

Futbolculuk kariyerinde Montpellier, Napoli, Nimes, Saint-Etienne, Auxerre, Barcelona, Marsilya, Inter ve Manchester United formaları giyen Laurent Blanc, teknik direktörlük kariyerine ise 2007'de Bordeaux ile başlamıştı. 2007-2010 arası Bordeaux'yu çalıştıran Blanc, 2010-12 yılları arasında ise Fransa Milli Takımı'nın başında yer aldı. 2013'de PSG'nin başına geçen Fransız teknik adam, 2016'da görevinden ayrılmış ve sonrasında uzun bir süre takım çalıştırmamıştı. 2020-22 arasında Katar ekibi Al Rayyan'da çalışan Blanc, 6 senelik aranın sonrasında Fransa'ya Lyon macerasıyla dönüş yapıyor.