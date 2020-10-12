Lyon'un Fransız yıldızı Houssem Aouar'ın adı, transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekibi Arsenal ile ciddi şekilde anılmış fakat Lyon'un reddettiği teklif sonrası Arsenal, Atletico Madrid'den Thomas Partey'yi kadrosuna kattı. Aouar da transfer döneminde Arsenal'in, kendisiyle ilgilenen birkaç kulüp arasında olduğunu fakat Lyon'da kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

22 yaşındaki yıldız, TF1'e yaptığı açıklamada Fransa Milli Takımı adına doğru bir tecih yaptığını dile getirdi. Aouar, "Sonunda öyle görünse de olay ille de Arsenal veya başka bir şey değildi. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve burada kaldığım için mutluyum. Burası benim şehrim, benim kulübüm. Lyon'u temsil etmek büyük bir gurur. Juninho ile birçok görüşme yaptım. Bana her gün güvendiğini gösterdi ve gösteriyor da... Burada kalmak, Lyon ile yeni bir sezon ve daha fazlası beni çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.