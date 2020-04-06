Lyon’da başkan adayı TonyParker
NBA’in efsane basketbolcularından Tony Parker, Olympique Lyon’un yeni başkan adaylarının en güçlüsü olarak gösteriliyor. Olympique Lyon başkanı Aulas'ta 2023 yılında görevi bıraktıktan sonra takımın başına Parker’ın geçmesini istiyor.
NBA’in efsane basketbolcularından Tony Parker, Olympique Lyon’un yeni başkan adaylarının en güçlüsü olarak gösteriliyor. L’Equipe’in haberine göre Olympique Lyon başkanı Jean-Michael Aulas, 2023 yılında görevi bıraktıktan sonra takımın başına Tony Parker’ın geçmesini istiyor.
San Antonio Spurs‘ün emekli yıldızı Tony Parker, 2014 yılında Lyon’un basketbol takımı olan LDLC ASVEL Lyon- Villeurbanne’in başına geçmişti.