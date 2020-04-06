Lyon’da başkan adayı TonyParker

NBA’in efsane basketbolcularından Tony Parker, Olympique Lyon’un yeni başkan adaylarının en güçlüsü olarak gösteriliyor. L’Equipe’in haberine göre Olympique Lyon başkanı Jean-Michael Aulas, 2023 yılında görevi bıraktıktan sonra takımın başına Tony Parker’ın geçmesini istiyor.

San Antonio Spurs‘ün emekli yıldızı Tony Parker, 2014 yılında Lyon’un basketbol takımı olan LDLC ASVEL Lyon- Villeurbanne’in başına geçmişti.