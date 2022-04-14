Lyon - West Ham l Analiz

Olimpik Lyon, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci maçında West Ham United'ı konuk edecek.

Eşleşmenin ilk ayağında İngiltere’de oynanan maçta Lyon’un etkili oyunu Fransızlara ümit verdi. Maçın ikinci yarısında rakibinin 1 kişi eksik kalmasının verdiği avantajla oyun üstünlüğünü ele alan Lyon, 23 gol girişiminde bulunmasına rağmen sadece 1 gol bulabildi. Avantajlı skorla dönmeyi başaran Fransız ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı Avrupa maçlarının hiçbirini kaybetmedi.

West Ham hafta sonu ligde oynadığı Brentford maçında beklentilerin uzağında kötü bir performans sergiledi. Sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılan konuk ekip maç boyu sadece 1 isabetli şut atabildi. Özellikle son haftalarda deplasmanda çok etkisiz kaldıklarını söyleyebiliriz. Son 5 deplasman maçından mağlup ayrılan West Ham, bu maçlarda ise sadece 2 gol atabildi.

Ev sahibi ekibin maç boyu baskılı bir oyun oynamasını muhtemel. West Ham savunmasının bu ataklara ne kadar dayanabileceği ise merak konusu.