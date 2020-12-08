Lyon ve St. Etinne Scoutları Trabzonspor maçında!

Alt yapıdan yetiştirdiği Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 17 milyon Euro gibi yüksek bir bonservisle gönderen Trabzonspor bu oyuncunun sergilediği performans sonrası Fransız kulüplerinin ilgi odağı oldu. Sivasspor karşılaşmasında Bordo-Mavili ekipten 3 oyuncuyu izlemek için iki farklı takımdan scoutlar stattaydı. Bir süredir Abdülkadir Ömür ve kaleci Uğurcan ile ilgilenen Lyon iki yıldızı çıplak gözle izlemek için oyuncu izleme ekibini görevlendirdi. Gözlem altındaki bir diğer Bordo-Mavili oyuncu ise stoper Edgar'dı.

Başkan haberi vermişti

Başkan Ahmet Ağaoğlu geçen hafta transferle ilgili açıklama yaparken, "Edgar'ı isteyen var. Hafta içi gelirler" demişti. Bu takımın Saint Etienne olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon Yusuf'un transferinde takas olarak alınan ve Bordo-Mavili formayı giymeden Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralanan 26 yaşındaki Portekizli yıldızı isteyen Fransız ekibinin 'scout'u genç stoper için rapor tuttu. Savunmada Hugo ile birlikte etkili bir görüntü çizen Edgar için ilk izlenimin olumlu olduğu iddia edildi.