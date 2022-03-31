Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Brezilyalı futbolcu Tete'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı duyurulurken, 22 yaşındaki futbolcunun, FIFA tarafından kısa süre önce uygulamaya konulan ve UEFA tarafından onaylanan, Ukrayna ligindeki oyuncular için verilen transfer istisnası kararı çerçevesinde kadroya katıldığı belirtildi.

Shakhtar Donetsk ile Rusya'nınj Ukrayna'ya yönelik saldırılarına kadar 28 maçta forma giyen Tete, 10 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.



