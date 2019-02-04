Lyon-PSG maç sonucu: 2-1

Fransa Ligue 1'in 23. haftası iki devi karşı karşıya getirdi. Lyon'un sahasında PSG'yi konuk ettiği nefesleri kesen karşılaşmada Lyon 1-0 geriden gelerek karşılaşmayı 2-1 kazandı ve bu sonuçla PSG'in yenilmezlik serisi son buldu.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Angel Di Maria'nın golüyle 1-0 öne geçen PSG üstünlüğünü korumayı başaramadı. Lyon 33. dakikada Moussa Dembele'nin golüyle skoru eşitledi ve devreye bu skorla girildi.

İkinci yarıda ilk yarıda olduğu gibi tempolu başlarken, Lyon 49. dakikada Dembele'nin ceza sahasında Thiago Silva tarafından düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Nabil Fekir, Lyon'u 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Lyon sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve yenilmez olan PSG'yi evinde mağlup etti.

Bu sonuçla Lyon puanını 43'e yükseltirken, PSG 56 puanda kaldı.