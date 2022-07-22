Ajax’lı savunma oyuncusu Nicolas Tagliafico, Fransız ekibi Lyon ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı önemli kulüplerle anılan Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico, Lyon’a transfer oluyor. 2017’de transfer olduğu Ajax’ta 5 sezon forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 4 milyon Euro karşılığında Fransız ekibinin yolunu tuttu. Sağlık testlerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa’ya giden oyuncunun kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Nicolas Tagliafico geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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