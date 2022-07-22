MENÜ

Lyon, Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı önemli kulüplerle anılan Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico, Lyon’a transfer oluyor. Ajax’lı savunma oyuncusu Fransız ekibi Lyon ile anlaşmaya vardı.

22 Temmuz 2022, Cuma 23:10 Son Güncelleme:
- A +
Lyon, Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Ajax’lı savunma oyuncusu Nicolas Tagliafico, Fransız ekibi Lyon ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı önemli kulüplerle anılan Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico, Lyon’a transfer oluyor. 2017’de transfer olduğu Ajax’ta 5 sezon forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 4 milyon Euro karşılığında Fransız ekibinin yolunu tuttu. Sağlık testlerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa’ya giden oyuncunun kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Nicolas Tagliafico geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

İlgili Haberler
Roma’dan transferde Georginio Wijnaldum hamlesi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...