Lyon - Marsilya maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Sezon başında beklentilerin altında kalan Lyon son haftalarda toparlanma sürecine girdi. Son 6 lig maçında yenilmeyen ev sahibi takım son olarak lig sonuncusu St Etienne’yi penaltı golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Oynadığı futbolla güven vermeseler de sonuca gitmeyi bir şekilde başarıyorlar. İç saha da vasat futbol oynayan Lyon bu seride son 5 iç saha maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Misafir takım Marsilya2nın zirve mücadelesi devam ediyor. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen konuk ekip, son olarak deplasmanda Metz’i 2-0 mağlup etti. Deplasman maçlarında gösterdiği performansla fikkatleri üzerine çeken Marsilya, bu seride 5 dış saha maçında 5 galibiyet alırken maçların tamamında kalesini gole kapattı.

İki takım içinde zor bir mücadele olması beklenirken Marsilya'nın deplasman maçlarındaki başarısı göz önüne alındığında bu maçta puan ya da puanlar almasını bekleyebiliriz.







