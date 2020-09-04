Lyon Luiz Gustavo transferinden vazgeçmiyor!

Kanarya'nın geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bedelle Marsilya'dan aldığı 33 yaşındaki oyuncu için Lyon'un 10 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bulunmuştu. Fransız ekibi, deneyimli oyuncudan vazgeçmezken yeni bir teklife hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler ise 10 milyon Euro üzerindeki tekliflere ödeme şartlarının da uygun olması halinde onay verecek. 2022-23 sezonu sonuna kadar F.Bahçe ile sözleşmesi bulunan oyuncu, kulübün alacağı karara göre Lyon ile görüşmeye başlayacak.



