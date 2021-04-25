Lyon - Lille maçı Canlı
Fransa Ligue 1'de final gibi bir maç...Haftaya lider giren Lille, hem PSG hem de Monaco'nun kazanmasıyla geriledi. Puan farkı sadece bir olan Lyon ise evinde kazanıp yukarıya çıkma peşinde. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ilk 11'de...İlk golü Lyon adına Slimani kaydetti
Milli oyuncular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda en önemli virajda. Lyon deplasmanına çıkan Lille'de Zeki ve Burak ilk 11'de...
Maç öncesinde PSG 72 puanla lider, Monaco 71 puanla ikinci, Lille 70 ve Lyon ise 67 puanla sıralanıyor. Fransa Ligue 1'de dört takımı da etkileyen bir maç nefesleri kesiyor.
https://www.fanatik.com.tr/mac/olympique-lyon-lille-25-04-2021-1441888/canli