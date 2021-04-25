Lyon - Lille maçı Canlı

Milli oyuncular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda en önemli virajda. Lyon deplasmanına çıkan Lille'de Zeki ve Burak ilk 11'de...

Maç öncesinde PSG 72 puanla lider, Monaco 71 puanla ikinci, Lille 70 ve Lyon ise 67 puanla sıralanıyor. Fransa Ligue 1'de dört takımı da etkileyen bir maç nefesleri kesiyor.

https://www.fanatik.com.tr/mac/olympique-lyon-lille-25-04-2021-1441888/canli