Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, devre arası transfer döneminde 4 milyon Euro bedelle Villareal'den kiraladığı Karl Toko Ekambi'nin satın alma opsiyonunu kullandı.

Lyon, 11.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı 27 yaşındaki forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre 4 milyon Euro'ya kadar ek ödeme maddelerinin olduğu ve bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 15’inin Villareal’e verileceği belirtildi.

Olası bir transferin 15 Eylül 2020 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde transfer ücretinin yarısının İspanyol ekibe gideceği bildirildi.

27 yaşındaki futbolcu, Lyon ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Lyon formasıyla 12 resmi maça çıkan Kamerunlu santrfor, rakip filelere 2 gol bırakırken, 1 de asist yaptı. 2018'de Angers formasıyla 39 maçta 17 gol atan yıldız oyuncu, 18 milyon Euro karşılığında Villareal'a transfer olmuştu.