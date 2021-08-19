Lyon kararını verdi! Fenerbahçe Dembele için harekete geçti

Fenerbahçe ’nin bir süredir gündeminde yer alan Moussa Dembele’nin kulübü Lyon’da ortalık karıştı. Fransız ekibi, ligde ilk hafta Brest ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Angers’a 3-0 kaybedince yönetim harekete geçti. Başkan Aulas’ın direktifiyle kadroda büyük bir operasyon için kollar sıvandı. Fransa’daki transfer döneminin kapanmasına 11 gün kala stoper Marcelo’nun sözleşmesi feshedildi.

Ayrıca yönetim, Moussa Dembele, Houssem Aouar, Maxvel Cornet ve İslam Slimani gibi oyunculara gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı. Dembele için Fenerbahçe zaten girişimlere başlamıştı. İngiliz ve Fransız basınına göre Aouar da Arsenal’a gidebilir. Lyon, bu operasyon çerçevesinde Dembele transferinde Sarı-Lacivertliler’den Pelkas’ın yanı sıra Ozan ya da Gustavo’yu kadrosuna katmak istiyor.







