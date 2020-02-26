Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Fransız ekibi Lyon ile İtalyan temsilcisi Juventus, avantaj için kozlarını paylaşacak. Juventus ile Avrupa kupalarında oynadığı dört karşılaşmada galibiyet alamayan Lyon, taraftarı önünde kazanıp şeytanın bacağını kırmak istiyor. Üst üste altıncı kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Juventus ise Fransa'dan alcağı skorla turun kapısını aralamak istiyor. Ev sahibi Lyon'da sakatlıkları süren Depay, Kone, Reine-Adelaide, Solet ve Rafael kritik maçta forma giyemecekler. Çizme ekibi Juve'de ise Khedira, Merih Demiral ile Douglas Costa zorlu maçı kaçıracak isimler.

Lyon - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Parc Olympique Lyonnais'in ev sahipliği yapacağı mücadeleyi İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lyon - Juventus 11'leri:

Lyon'un ilk 11'i: Lopes, Marçal, Marcelo, Denayer, Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Dembele

Juventus'un ilk 11'i: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Ronaldo

Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz iç saha maçının yedisini berabere tamamladı. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son yedi deplasmanda bir kez mağlup olan Juventus ise tek yenilgisini geçen sezon son 16 turunda Atletico Madrid karşısında almıştı.

Geçen sezondan bu yana Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin %45'ine doğrudan katkı sağlayan Memphis Depay, geçirdiği ağır sakatlık sebebiyle sahada olamayacak.