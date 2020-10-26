Lyon Fenerbahçe-Trabzonspor maçına gözlemci gönderdi

Fransızlar'ın, Türk sevdası devam ediyor... Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı, Lyon'da da Cenk Özkaçar ülkemizi temsil ediyor. Tüm oyuncularımızın performansından ve gelişiminden memnun olan Fransızlar yine Türkiye'de tura çıktı. Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou önceki gün Başakşehir-Antalya maçında İrfan Can Kahveci'yi izleyecekti ancak uçağının rötar yapması sebebiyle karşılaşmaya yetişemedi.

Devre arasına kadar takip

Milli yıldızı yine takip altına alan Cheyrou, dün de dev maçı Ülker Stadyumu'nda menajerler Serdar Dağlı ve Cenk Tekelioğlu ile izledi. Başarılı futbol adamının gözü, Trabzonspor'dan; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'da, Fenerbahçe'den de; Ozan Tufan'daydı. 4 oyuncuyu da çıplak gözle izleyerek notlar tutan Cheyrou'nun devre arasına kadar bu isimleri yakından takip edeceği öğrenildi.

Cenk'i de kapmışlardı!

Altay'da gösterdiği başarılı performansla devlerin ilgisini çeken Cenk Özkaçar, Süper Lig'de boy göstermeden Avrupa'nın yolunu tuttu. Başta Trabzonspor ile Galatasaray'ın çok istediği genç stoperimizi, Lyon sezon başında kadrosuna kattı. Fransızlar bu transfer için İzmir ekibini 1.5 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 10 payla ikna etmişti.

Murat Akbaş