Beşiktaş bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen tekliflere mesai harcıyor. FANATİK’in edindiği bilgiye göre bu doğrultuda Fransız devi Lyon, Kartal’ın stoperi Vida’ya talip oldu. Avrupa’da sezonun flaş ekiplerinden biri haline gelen Lyon, Hırvat yıldızın menaceriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Vida’ya teklif iletildi. Ancak Fransızlar oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmaya çalışıyor. Lyon’a sıcak bakan Vida da yönetimde alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini talep ediyor.

Tek yol var

Lyon’dan eski oyuncusu Marcelo’yu uzun süredir yeniden renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş ise Vida’dan gelen bu talebi reddetti. Kartal, Hırvat oyuncuya, “Sana karşılık, Marcelo’yu verirseler bu iş olur” yanıtını iletti. Lyon’dan Beşiktaş’a henüz resmi bir öneri gelmedi ama Kartal transferin gerçekleşmesine yalnızca bu şartlarda izin verecek.





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