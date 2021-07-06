2020/21 sezonu yaz transfer döneminde Altay'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu. Lyon, 20 yaşındaki stoperi Belçika temsilcisi OH Leuven'e 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl Lyon formasını sadece 10 dakika giyebilen 20 yaşındaki oyuncunun Lyon ile sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.

CENK ÖZKACAR: BEN MÜCADELE ETMEYİ SEVEN BİR SAVUNMACIYIM

Transferinin resmiyete dönüşmesinin ardından Belçika ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan genç savunmacı, "Ben mücadele etmeyi seven sert bir savunmacıyım. Boyumun uzun olmasından dolayı hava toplarında güçlüyüm. Belçika'daki fiziksel rekabetin bana uyacağını düşünüyorum. OH Leuven'e transferim, gelişimim için ideal görünüyor. Bundan güzel bir şey çıkarmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Lyon'daki ilk yılım benim için kolay değildi ama çok şey öğrendim. Marcelo ve Denayer ile rekabet halindeydim" diye konuştu.

DHA