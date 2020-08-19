Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı bugün belli olacak. Devler Ligi’nde Juventus ve Manchester City’i eleyerek müthiş bir işe imza atan Lyon, Alman devi Bayern Münih ile PSG'nin rakibi olmak için kozlarını paylaşacak kozlarını paylaşacak. Fransız ekibi, Panzerler karşısında sürpriz yaparak rüyasını devam ettirmenin peşinde olacak. Bu arada zorlu karşılaşma öncesinde dikkat çeken detaylardan bir tanesi de iki takımda da eksik veya sakat oyuncunun bulunmaması. Lyon ve Bayern Münih, çeyrek final maçlarından sonra yarı final hazırlıklarını tam kadro olarak sürdürdü.

Lyon-Bayern Münih maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak yarı final maçı TSİ 22:00'de başlayacak. Mateu Lahoz'un düdük çalacağı mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Lyon-Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Olympique Lyon: Lopes, Marcelo, Denayer, Marcal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Depay

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski