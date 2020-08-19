Lyon-Bayern Münih maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor. Yarı finalde Leipzig'i 3-0 mağlup eden ve tarihinde ilk kez finale yükselen PSG'nin rakibi, Olympique Lyon - Bayern Münih kapışmasının ardından belli olacak. Juventus ve Manchester City'yi eleyen Lyon dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Chelsea'yi rahat geçen, Barcelona'yı bozguna uğratan Bayern Münih ise Lyon engelini de aşıp finale yükselmek istiyor. Futbolseverler, Lyon-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lyon-Bayern Münih maçı şifresiz mi? sorularına google üzerinden yanıt arıyor. Kritik maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı bugün belli olacak. Devler Ligi’nde Juventus ve Manchester City’i eleyerek müthiş bir işe imza atan Lyon, Alman devi Bayern Münih ile PSG'nin rakibi olmak için kozlarını paylaşacak kozlarını paylaşacak. Fransız ekibi, Panzerler karşısında sürpriz yaparak rüyasını devam ettirmenin peşinde olacak. Bu arada zorlu karşılaşma öncesinde dikkat çeken detaylardan bir tanesi de iki takımda da eksik veya sakat oyuncunun bulunmaması. Lyon ve Bayern Münih, çeyrek final maçlarından sonra yarı final hazırlıklarını tam kadro olarak sürdürdü.
Lyon-Bayern Münih maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak yarı final maçı TSİ 22:00'de başlayacak. Mateu Lahoz'un düdük çalacağı mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Lyon-Bayern Münih muhtemel 11'ler:
Olympique Lyon: Lopes, Marcelo, Denayer, Marcal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Depay
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski