Lyon - Bayern Münih maç sonucu: 0 - 3

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! Juventus ve Manchester City gibi favori takımları eleyen Lyon karşısında adeta silindir gibi giden Bayern Münih hata yapmadı. İlk yarıda rakibine verdiği pozisyonlarda gol yemeden çıkan Alman panzeri, Gnabry'nin iki golüyle öne geçti. Maçta son sözü Lewandowski söyledi. Böylece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalide PSG ile Bayern Münih eşleşmiş oldu. Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de oynanacak

Bayern Münih böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10. maçını da kazanmış oldu. Alman ekibi bu maçlarda rakiplerine 42 gol atmayı başardı

Bayern Münih, Lyon karşısında kazandı ve üst üste 20. resmi maçını da galip bitirdi

Robert Lewandowski son anlarda attığı golle üst üste 9. Şampiyonlar Ligi maçında da gol attı

Bayern Münih, 2012-13 sezonunda sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline kaldı

Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez Almanya ve Fransa temsilcileri eşleşti. Daha önce 1975-76 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Ettienne finalde karşılaşmış Alman ekibi sahadan 1-0 galip ayrılıp kupayı kazanmıştı









Maçtan Dakikalar

LYON GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 4.dakikada savunmanın arkasına sarkan Depay kaleciyi geçip boş kaleye vurdu ama şutu az farkla auta gitti

10.dakikada verkaçla ceza sahasına Goretzka plase vuruşunu yaptı kaleci Lopes son anda topu çıkardı

DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ekambi topu bir anda önünde buldu ve şutu yan direkten geri geldi

GOL! 18.dakikada Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti

26.dakikada sol kanattan Davies geldi uygun durumda rakibini geçip sert vurdu ama topu savunma çıkardı

GOL! 33.dakikada Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 2-0 öne geçti

İlk yarıyı Bayern Münih 2-0 önde kapattı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

BAYERN 3.GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 50.dakikada savunmanın arkasına sarkan Perisic uygun durumda sol ayağıyla plase vuruşunu yaptı ama top kalecide kaldı

56.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda gelen ortaya Marcelo kafayı vurdu ve top kalecide kaldı

LYON GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 59.dakikada hızlı gelişen Lyon atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Ekambi plase bir vuruş yaptı ancak topu Neuer çıkarmayı başardı

77.dakikada sol kanattan oyuna sonradan giren Coutinho geldi yerden şutu savunmadan sekip kornere gitti

GOL İPTAL! 80.dakikada sol kanattan gelen topu kale sahasında Coutinho tamamladı ancak öncesinde hakem ofsayt kararı verdi

GOL! 88.dakikada Bayern Münih Lewandowski'nin golüyle 3-0 öne geçti

Maçı Bayern Münih 3-0 galip bitirdi.







