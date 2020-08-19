Lyon - Bayern Münih (CANLI)





Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı bugün belli olacak. Devler Ligi’nde Juventus ve Manchester City’i eleyerek müthiş bir işe imza atan Lyon, Alman devi Bayern Münih ile PSG'nin rakibi olmak için kozlarını paylaşacak kozlarını paylaşıyor. Fransız ekibi, Panzerler karşısında sürpriz yaparak rüyasını devam ettirmenin peşinde

Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'ndaki maçın hakemi Mateu Lahoz. Lyon tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında finale kalmanın peşinde. Bayern Münih ise bu sezon tüm Şampiyonlar Ligi maçlarını kazandı ve müthiş serisini devam ettirmek istiyor

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Lyon-Bayern Münih ilk 11'ler belli oldu!

Olympique Lyon: A. Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski





MAÇ BAŞLADI

LYON GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 4.dakikada savunmanın arkasına sarkan Depay kaleciyi geçip boş kaleye vurdu ama şutu az farkla auta gitti

10.dakikada verkaçla ceza sahasına Goretzka plase vuruşunu yaptı kaleci Lopes son anda topu çıkardı

DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ekambi topu bir anda önünde buldu ve şutu yan direkten geri geldi

GOL! 18.dakikada Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti

26.dakikada sol kanattan Davies geldi uygun durumda rakibini geçip sert vurdu ama topu savunma çıkardı

GOL! 33.dakikada Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 2-0 öne geçti