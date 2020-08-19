Lyon - Bayern Münih (CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor. Yarı finalde Leipzig'i 3-0 mağlup eden ve tarihinde ilk kez finale yükselen PSG'nin rakibi, Lyon - Bayern Münih kapışmasının ardından belli oluyor. Juventus ve Manchester City'yi eleyen Lyon dev rakibi karşısında sürpriz peşinde. Chelsea'yi rahat geçen, Barcelona'yı bozguna uğratan Bayern Münih ise Lyon engelini de aşıp finale yükselmek istiyor. Lyon-Bayern Münih maçı canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı bugün belli olacak. Devler Ligi’nde Juventus ve Manchester City’i eleyerek müthiş bir işe imza atan Lyon, Alman devi Bayern Münih ile PSG'nin rakibi olmak için kozlarını paylaşacak kozlarını paylaşıyor. Fransız ekibi, Panzerler karşısında sürpriz yaparak rüyasını devam ettirmenin peşinde
Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'ndaki maçın hakemi Mateu Lahoz. Lyon tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında finale kalmanın peşinde. Bayern Münih ise bu sezon tüm Şampiyonlar Ligi maçlarını kazandı ve müthiş serisini devam ettirmek istiyor
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Lyon-Bayern Münih ilk 11'ler belli oldu!
Olympique Lyon: A. Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski
MAÇ BAŞLADI
LYON GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 4.dakikada savunmanın arkasına sarkan Depay kaleciyi geçip boş kaleye vurdu ama şutu az farkla auta gitti
10.dakikada verkaçla ceza sahasına Goretzka plase vuruşunu yaptı kaleci Lopes son anda topu çıkardı
DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ekambi topu bir anda önünde buldu ve şutu yan direkten geri geldi
GOL! 18.dakikada Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti
26.dakikada sol kanattan Davies geldi uygun durumda rakibini geçip sert vurdu ama topu savunma çıkardı
GOL! 33.dakikada Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 2-0 öne geçti