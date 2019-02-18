Eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ve eski Galatasaraylı Denayer’i bulunduran Lyon, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Hakemimiz Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşma öncesi ev sahibinde Rafael ile Gouri sakat, Nabil Fekir de kart cezalısı olduğu için Barça’ya karşı sahada olamayacak. Lionel Messi önderliğindeki Barça’da Arthur, Vermaelen ve Cillessen sakat. İki takım 6 kez karşılaştı, 4’ünü Katalanlar kazandı, 2 maç berabere sonuçlandı.

Lyon - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa'nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele, Beinsports 2’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Muhtemel 11'ler

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Morel, Mendy, Aouar, Tousart, Ndombele, Depay, Dembele, Traore

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Dembele, Messi, Suarez

Düdük Cüneyt Çakır'da

Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak. Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.