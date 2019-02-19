Lyon - Barcelona maç sonucu: 0-0

Eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ve eski Galatasaraylı Denayer’in ilk 11'de başladığı mücadelede Olympique Lyon, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

İspanyol devi Barça, mücadeleyi 25 şutla tamamlasa da Katalan devinin üst üste gelen atakları Lyon kalecisi Anthony Lopes'e takıldı. Cüneyt Çakır, 24 kez faul kararı verirken, 4 kez de sarı kartına başvurdu.

Uruguaylı golcü Luis Suarez, Lyon'u da boş geçti ve Eylül 2015'ten bu yana Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında gol atmayı başaramadı.

İki ekip arasında hangi tarafın çeyrek finale yükseleceği Camp Nou'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak. Barcelona - Lyon karşılaşması 13 Mart Çarşamba günü oynanacak.