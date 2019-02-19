Lyon - Barcelona (CANLI)

Eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ve eski Galatasaraylı Denayer’i bulunduran Lyon, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona’yı konuk ediyor. Hakemimiz Cüneyt Çakır’ın yönettiği karşılaşmada ev sahibinde Rafael ile Gouri sakat, Nabil Fekir de kart cezalısı olduğu için Barça’ya karşı forma giyemiyor. Lionel Messi önderliğindeki Barça’da ise Arthur, Vermaelen ve Cillessen zorlu deplasmanda forma giyemiyor. TSİ 23.00'te başlayan mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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İlk düdük çaldı ve maç başladı





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İlk 11'ler

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy, Ndombele, Auoar, Traore, Depay, Terrier, Dembélé

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Dembele, Messi, Suarez

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alıyor.