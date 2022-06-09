Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, eski golcüsü Alexandre Lacazette ile 3 yıllık anlaşıldığını açıkladı. Fransız ekibi 2017 yılında 53 milyon Euro karşılığına Arsenal'e sattığı Lacazetti'i bedelsiz olarak transfer etti. Alexandre Lacazette yeni sezonda Lyon forması giyecek.

Birer kez İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşayan Fransız golcü 5 sene geçirdiği Arsenal ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalmıştı.

Lacazette Londra ekibiyle çıktığı 206 maçta 71 gole imza attı.

Yıldız isim Lyon forması giydiği üç sezonda da ligi 20'den fazla gol atarak tamamladı.







