Sağlıklı bir yaşamın devam edebilmesi için fonksiyonel açıdan sürdürülebilir LYM dengesi büyük öneme sahiptir. Özellikle bağışıklık sisteminin pek çok dış etmene karşı savunma mekanizması oluşturabilmesi noktasında, lenfositler önemli bir görev üstlenmektedir. Beyaz kan hücresi olarak da bilinen bu sistemler, enfeksiyona karşı ciddi oranda koruma sağlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyon korumasına imkan verir. Bu sebepten dolayı çok yüksek veya çok düşük olmamak suretiyle, LYM mutlaka istenilen dengede vücutta yer almalıdır.

LYM değeri kaç olmalı?

Lenfosit (LYM) akyuvar tipi olmak suretiyle lökositlerin yarısını oluşturmaktadır. Kök hücreleri üzerinden üretimi gerçekleştirilen bu sistem; lenf bezleri, dalak ve kemik iliği üzerinden üretilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında ciddi bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda virüslerin, bakterilerin, parazit ve mantar ile viral enfeksiyonların oluşturabileceği problemlere karşı güçlü bir koruma oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda LYM Değerini düşük ya da yüksek olması ile beraber ne tür hastalıklara sebep olduğu ve neden düştüğü ya da yükseldiği noktasında bilgi sahibi olunmalıdır. Sağlıklı bir vücut içerisinde ise LYM belli bir değer üzerinden dengeye sahiptir. Lenfositlerin kandaki değeri ise hemogram yani kan sayımı üzerinden tespit edilir.

Normal sağlıklı bir insan vücudunda LYM değeri yaklaşık olarak 1000 - 4800 mikrolite aralığında bulunmaktadır. Bu aralığın dışında durumlar söz konusu olduğu zaman LYM yüksekliği ya da düşüklüğü üzerinden ele alınır ve orası hastalıklara karşı önlem alınmaya çalışılır. En önemli önlem gerekli uygulamalar ele alınmak suretiyle LYM diğerinin yeniden istenilen noktaya ulaştırılmasıdır.

LYM yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

LYM değerini kan içerisinde mikrolitede 1000 hücrenin altına düşmesi lenfosit düşüklüğü olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda bağışıklık sisteminde meydana gelen bozukluklar, grip ya da hepatit gibi sorunların düşüklüğüyle olabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda düşüklüğünün sebebi pek çok farklı unsuru üzerinden ele alınabilir.

- İlerlemiş lenfoma ya da lösemi gibi farklı hastalıklar,

- Evre II-III Hodgkin hastalığı,

- Kalıtsal immunglobulin hastalıkları, (Bağışıklık sistemi bozukluğu)

- Aplastik anemi, (Kemik iliğinin yeterli derecede ya da hiç üretilmemiş olması)

- Radyoterapi ya da kemoterapi,

- Ağır oranda sol kalp yetmezliği,

- Stres,

- Cushing sendromu,

- Böbrek yetmezliği,

- Miliyer tüberküloz,

- Virüs veya bakteriyel enfeksiyonlar,

Bu gibi sebepler vücut içerisinde LYM düşüklüğünün en önemli nedenleri arasında gelmektedir. Zamanında tespit edilmeli ve doğru şekilde müdahale gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde ciddi oranda ilerleme seviyesi ile beraber insan sağlığını tehdit ederek ölüme kadar sürükleme potansiyeli oluşturabilir.

Diğer taraftan LYM yüksekliğinin neden olabileceğine dair durumları ele almak gerekirse, pek çok bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıklarından ortaya çıkabileceğini dile getirmek mümkün. Zira bu sistem hastalıklarda uyarılmak suretiyle yüksek oranda artış gösterir ve üretimi artırır.

- Öpücük hastalığı,

- Su çiçeği,

- Kan kanseri,

- Grip,

- Sitomegalovirüs enfeksiyonu,

- Rubella, (Viral enfeksiyon)

- Boğmaca,

- Tüberküloz,

- Kabakulak,

- Bruselloz, (Hayvan üzerinden kapılan enfeksiyon)

- Hepatit,

- Kan nakli,

- Akut lenfositik lösemi,

- Kronik lenfositik lösemi,

- Otoimmün bozukluk,

Bu gibi daha sayılacak pek çok farklı sorun LYM diğerini ciddi oranda yükseltmektedir. Böylece vücut hastalıklara karşı mücadele etmek için bu oranı sürekli olarak daha da yükseltir.

LYM değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

Öncelikle LYM değerini düşürmek ya da yükseltebilmek için sağlıklı bir yaşam sürdürmek büyük öneme sahiptir. Doğru ve dengeli beslenmek, alkol ya da sigaradan uzak durmak ile beraber pek çok unsur bu konuda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Aynı zamanda bol su içmek ve egzersiz gerçekleştirmek de önemlidir.

Diğer taraftan en önemlisi doktora bağlı olarak bu konuda yapılan teşhis tetkik üzerinden, antibiyotik tedavisi uygulama durumudur. Aynı zamanda kemoterapi ya da ışın tedavisi gibi unsurlar ön plana çıkar. Omega 3 tüketimi sağlamak, C ve D vitamini almak ile beraber şekerli yiyecekler ya da stresten uzak durmak da yine önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.