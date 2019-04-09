Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Christian Luyindama'ya 2 resmi müsabakadan men cezası verildiğini açıkladı. Luyindama bu cezayla birlikte sarı kırmızılı takımın ligde oynayacağı Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

"1- GALATASARAY A.Ş. sporcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın, 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 02.04.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, kulüp güvenlik sorumlusunun eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 02.04.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN 302 ve 303 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü sporcusu ANDRIJA VUKOVIC'in, 03.04.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 .-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ABALI DENİZLİSPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR - ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ALTAY Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR - ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR S,Ş blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."