Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlandığı açıklanan Christian Luyindama'nın net durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Başarılı oyuncunun, çarşamba gününe kadar Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Ancak Fatih Terim işi şansa bırakmayacak, her ihtimale karşı Ryan Donk'u 11'e hazırlayacak.

Özel çalışmalarla hazırlanacak

Görev geldiği her an forma şansını en iyi şekilde değerlendiren Hollandalı oyuncu da bu hafta içi özel çalışmalar yapacak. Kritik anlarda önemli sorumluluklar alan 34 yaşındaki futbolcuya, Terim çok güveniyor.