Luyindama’nın parası Alex Telles’ten

Devre arası Luyindama'yı kadrosuna katan Galatasaray, bütçede eksiye düşmemek için 8 milyon Euro bonservis ödemeyerek 25 yaşındaki oyuncuyu kiralama yoluna gitmişti.

29 Mart 2019, Cuma 08:32
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Luyindama’nın parası Alex Telles’ten

S. Liege'e 3 milyon Euro kiralama parası veren sarı-kırmızılılar, Kongolu stoperin sözleşmesine 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koydu. G.Saray Türkiye'de ara transfer dönemi kapandıktan sonra Maicon'u 1.7 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a gönderdi.

CIMBOM'UN PAYI YÜZDE 10

Yazın eksi 3.3 milyon Euro bütçe ile transfer dönemine girecek G.Saray'ın kurtarıcısı Alex Telles olacak. Porto'daki başarılı futboluyla büyüklerin dikkatini çeken Telles, Brezilya Milli Takımı'na da seçildi. Yıldız oyuncuya A. Madrid ve İngiliz ekipleri talip. Telles'in sözleşmesine, "Bir sonraki satıştan yüzde 10" maddesi koyan G.Saray, 40 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncudan 4 milyon Euro kazanacak ve Luyindama'nın bonservisini çıkaracak.

(Sabah)

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