Luyindama’nın parası Alex Telles’ten

S. Liege'e 3 milyon Euro kiralama parası veren sarı-kırmızılılar, Kongolu stoperin sözleşmesine 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koydu. G.Saray Türkiye'de ara transfer dönemi kapandıktan sonra Maicon'u 1.7 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a gönderdi.

CIMBOM'UN PAYI YÜZDE 10

Yazın eksi 3.3 milyon Euro bütçe ile transfer dönemine girecek G.Saray'ın kurtarıcısı Alex Telles olacak. Porto'daki başarılı futboluyla büyüklerin dikkatini çeken Telles, Brezilya Milli Takımı'na da seçildi. Yıldız oyuncuya A. Madrid ve İngiliz ekipleri talip. Telles'in sözleşmesine, "Bir sonraki satıştan yüzde 10" maddesi koyan G.Saray, 40 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncudan 4 milyon Euro kazanacak ve Luyindama'nın bonservisini çıkaracak.

(Sabah)