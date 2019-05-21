Luyindama’nın bonservisi alınıyor

Sarı-Kırmızılılar’ın devre arasındaki büyük transfer operasyonunda takıma katılan isimlerden biri Christian Luyindama’ydı. Cim Bom, Kongolu savunmacıyı 3 milyon Euro’ya Standard Liege’den kiraladı. Ancak sözleşmede 5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon bittikten sonra Galatasaray, Belçika takımına bu ücreti ödeyerek Luyindama’nın bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılılar’ın başarılı savunmacı ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.