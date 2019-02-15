Luyindama, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde!

Galatasaray'ın Benfica karşısındaki tek golünü kaydeden Christian Luyindama, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

15 Şubat 2019, Cuma 13:57
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Luyindama, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Benfica'ya 2-1 kaybedip avantajı rakibine verirken, Sarı-Kırmızılılar'ın tek golünü kaydeden Luyindama, haftanın 11'ine seçildi.

Benfica karşısında 1-2 pozisyonda hata yapmasına karşın genel olarak iyi bir performans sergileyen Kongolu futbolcunun yer aldığı 11'de şu oyuncular yer alıyor.

Kaleci: Vukovic (Genk)

Savunma: Azpilicueta (Chelsea), Pernica (Plzen), Luyindama (Galatasaray), Coufal (Slavia 

Orta saha: Lo Celso (Betis), Barkley (Chelsea), Pedraza (Villareal), Lainez (Betis), 

Forvet: Callejon (Napoli), Sobrino (Valencia)

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