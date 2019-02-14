Luyindama: Turu almak için mücadele edeceğiz

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz Ligi'nin güçlü ekiplerinden Benfica'yı ağırıladı. Temsilcimiz mücadeleden 2-1 yenik ayrılarak rövanş mücadelesi öncesi turu zora soktu. Mücadeleyi yöneten İspanyol hakem Manzano'nun Benfica lehine 26. dakikada çok tartışılacak bir penaltı çalması da maçın unutulmazlarından oldu.

Mücadelenin ardından Galatasaray taraftarlarının kısa zamanda büyük beğenisini kazanan Luyindama, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Luyindama'nın maç sonu açıklamaları:

"Hakem olmayan bir penaltı çaldı ama biz her şeye rağmen oyuna devam ettik. İkinci maça konsantre olacağız ve turu almak için mücadele edeceğiz."