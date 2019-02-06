Luyindama: Taraftarla iyi bir ilişkimiz oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da ilk golünü atan yeni transfer Christian Luyindama maç sonu açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2019, Çarşamba 23:04
- A +
Luyindama: Taraftarla iyi bir ilişkimiz oldu

Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederken takımın ilk golünü yeni transfer Christian Luyindama attı. Kongo'lu stoper maç sonu yaptığı açıklamada; "Taraftarla iyi bir ilişkimiz oldu. Aramızda bir aşk ilişkisi olmalı. Biz iyi bir takımız. Buraya hemen adapte olmak zordu ama bunun üstesinden geldim. Marcao'yla şu ana kadar iki maç oynadık ama birbirimizi tanımaya başladık. İlerleyen maçlarda daha da iyi olacağız." şeklinde konuştu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.