Luyindama: Taraftarla iyi bir ilişkimiz oldu

Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederken takımın ilk golünü yeni transfer Christian Luyindama attı. Kongo'lu stoper maç sonu yaptığı açıklamada; "Taraftarla iyi bir ilişkimiz oldu. Aramızda bir aşk ilişkisi olmalı. Biz iyi bir takımız. Buraya hemen adapte olmak zordu ama bunun üstesinden geldim. Marcao'yla şu ana kadar iki maç oynadık ama birbirimizi tanımaya başladık. İlerleyen maçlarda daha da iyi olacağız." şeklinde konuştu.