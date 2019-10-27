Luyindama: Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Galatasaray'ı 1-0 yenerek derbiden 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Umut Nayir attı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Luyindama, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Luyindama'nın maç sonu açıklamaları:

"Futbolda bunlar var. 3 puan almadan dönüyoruz. Burada sadece 1 maç kaybettik. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz."

"Futbolda herhangi bir dakikada yenebiliyor gol. İstatistikler olarak benzer dakikalarda yeniyor ama bir kendi işimize bakıp yolumuza devam edeceğiz."