Luyindama-Marcao Havayolları

Luyindama ile Marcao, Akhisar maçındaki performanslarıyla yine alkışlanırken, hava toplarında büyük üstünlükleriyle dikkat çektiler. İki stoper, 29 hava topu mücadelesinin 28’inde üstünlük sağladı.
(Milliyet)
Luyindama ile Marcao, Akhisar maçındaki performanslarıyla yine alkışlanırken, hava toplarında büyük üstünlükleriyle dikkat çektiler. İki stoper, 29 hava topu mücadelesinin 28’inde üstünlük sağladı.
(Milliyet)
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