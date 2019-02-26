Luyindama-Marcao Havayolları

Galatasaray’ın savunmadaki yeni ikilisi takdir toplamaya devam ediyor.

26 Şubat 2019, Salı 08:46
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Luyindama-Marcao Havayolları

Luyindama ile Marcao, Akhisar maçındaki performanslarıyla yine alkışlanırken, hava toplarında büyük üstünlükleriyle dikkat çektiler. İki stoper, 29 hava topu mücadelesinin 28’inde üstünlük sağladı.

(Milliyet)

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