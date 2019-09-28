Luyindama: Lig uzun, daha süremiz var

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan dev derbide 0-0 berabere kaldılar. Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 3 resmi maçından da beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe ise bu sezon gol atamadığı ilk maçı geride bıraktı.

Mücadelenin ardından Luyindama yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte maç sonu Luyindama'nın açıklamaları:

"Hedefimiz üç puandı ama her zaman üç sonuç var futbolda. Bugün beraberlik çıktı. Konsantre olarak devam ediyoruz. Gol yememek defansif anlamda iyiydi, bundan sonraki maçlara odaklanacağız."

"Genel olarak baktığımızda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyunculara sahibiz. Lig uzun, daha süremiz var."