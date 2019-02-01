Standard Liege forması giyen stoper Christian Luyindama Galatasaray'da. Sarı-Kırmızılı takım 25 yaşındaki stoperi sezon sonuna kadar 3 milyon Euro karşılığında kiraladı. Ayrıca Luyindama'nın satınalma opsiyonu da Galatasaray'da olacak.

Luyindama kimdir?

Stoper olarak görev yapan 25 yaşındaki Christian Luyindama, 8 Ocak 1994 tarihinde Zaire’nin Kinshasa şehrinde dünyaya geldi.

1.91 boyundaki oyuncu, futbol kariyerine Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin DC Motema Pembe takımında başladı. 2015’in Ocak ayında SM Sanga Balende takımına transfer olan Luyindama, burada geçirdiği yarım sezondan sonra TP Mazembe’ye transfer oldu ve burada bir buçuk sezon geçirdi.

2016 – 2017 sezonunun devre arasında kiralık olarak Standar Liege’e transfer olan Luyindama, 6 maçta forma giyerek 1 gol ve 1 asist üretti.

2017 – 2018 sezonun başında bu kez bonservisiyle beraber Standar Liege forması giyen Luyindama, burada geçirdiği bir buçuk sezonda 52 lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 7 Belçika Lig Kupası, 1 defa da Belçika Süper Kupası olmak üzere toplam 68 maçta yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı formasını ilk kez 10 Haziran 2017 tarihinde giyen Luyindama, toplam 7 kez milli takımda görev aldı.

Luyindama ne kadar kazanacak?

Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Christian Luyindama'nın geçici transfer detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard De Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.