'Luyindama için 8 milyon Euro çok ucuz!'

Flaş bir hamle yaparak Marcao ve Semih Kaya ile güçlendirdiği stoper hattına Christian Luyindama'yı da ekleyen Galatasaray'ın Kongolu takviyesi günün en merak edilen ismi oldu. 3 milyon Euro kiralama bedeli, 5 milyon Euro da satın alma opsiyonu olan 1.91 metre boyundaki heybetli savunmacının hem özelliklerini hem de transferinin detaylarını Belçikalı muhabir Kristof Terreur değerlendirdi.

DAHA PAHALI OLMASINI BEKLİYORDUK

Standard Liege'in taraftarları transferden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Açıkçası medya mensupları olarak biz de daha yüksek bir transfer bedeli bekliyorduk, toplamda 8 milyon Euro'luk paket ucuz. Bu performansıyla daha büyük liglerden teklifler almasını bekleyebilirdik. Galatasaray'ın önemli bir iş yaptığını söylemeliyim.

RİSK ALMAYI SEVEN, KUVVETLİ BİR OYUNCU

Stoper olarak Belçika'nın en iyi oyuncusu Luyindama'ydı. Stili çok agresif, zaman zaman risk alarak hücuma katılmayı seven ve kuvvetli bir oyuncu. Türkiye Ligi'nin sert oyununa adapte olacaktır. Agresifliği gereksiz fauller hediye etmesine yol açabilir. Stil olarak Napoli'nin başarılı stoperi Koulibaly'ye benzetmek mümkün.

'SAHADA CANAVAR GİBİYİM'

Galatasaray'ın yeni savunmacısı Christian Luyindama, Belçika basınına önemli açıklamalar yaptı. HLN'ye bir röportaj veren Demokratik Kongolu stoper, kaslarının doğal olarak güçlü olduğunu söyleyerek, "Kaslarımı güçlendirmek için bir çalışma yapmıyorum. Doğal hali bu, ihtiyacım yok... Hata yapmaktan korkmam. Hatalar beni daha da güçlendirir. Geçen yıl sahada bir canavar gibiydim" diye konuştu. Bu arada Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme, "Belçika kulübüyüz, ekonomik şartları sağlamak adına kararlar alabiliyoruz. Luyindama'nın, bu sezon mükemmel bir oyun gösterdiği doğru. Tabii ki Luyindama'nın kalmasını isterdik" açıklamasını yaptı.

DROGBA İKNA ETMİŞ!

Galatasaray'ın, transferin son gününde Standard Liege'den kadrosuna kattığı Luyindama'nın sarı-kırmızılı renkleri tercih etmesinde Drogba'nın rolünün büyük olduğu anlaşıldı. Kongolu oyuncunun, Galatasaray adına futbolcu izleyen Elmander tarafından kulübe önerildiği, ancak Aslan'ın eski yıldızı Drogba'nın, tecrübeli savunmacıyı ikna ettiği bildirildi. Üç ay önce futbola veda eden Fildişi Sahilli yıldızın, Luyindama'yı telefonla arayıp 25 yaşındaki stopere sarı-kırmızılıları anlattığı ve gelmesini sağladığı belirtildi.

(Sabah)