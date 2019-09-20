Tıpkı Club Brugge gibi bir Belçika kulübü olan Standard Liege’den transfer edilen Luyindama, maç sonrası ülkeye geri dönüş ihtimaliyle ilgili soruları yanıtladı. Liege’in tüm maçlarını takip ettiğini belirten Kongolu savunmacı, “Kulüple herkesle temas halindeyim. Birlikte güzel zamanlar geçirmiştik ama geri dönmeyi düşünmedim. Şimdi küçük ‘boss’u (kardeşi John) oraya gönderdim. Bence patlama yapacak” dedi.

Luyindama, Brugge maçı için de, “Zor olacağını biliyordum. 1 puan bizim için güzel. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynadığım için gururluyum. Ben ‘boss’um (patron), sıkı çalışıyorum. İlk zamanlar zordu ancak daha sonrasında şovumu yaptım. PSG ve Real’e karşı da kendimi göstereceğim” diye konuştu.