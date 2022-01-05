Luyindama, Galatasaray'a veda ediyor! Anlaşma aşamasında...
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Christian Luyindama'nın, Galatasaray macerası sona ermek üzere. Kongolu stoperin satın alma opsiyonu ile kiralanacağı Antwerp ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.
Transfere ödenek oluşturmak isteyen ve yabancı kontenjanını açmaya çalışan Galatasaray , Christian Luyindama'yı gözden çıkardı. Teknik heyetin de 'gidebilir' raporu verdiği Kongolu stoper, Belçika temsilcisi Antwerp ile görüşüyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; taraflar anlaşma noktasında. Belçika ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacağı ve transferi kısa süre içerisinde açıklayacağı aktarıldı.
2018/2019 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro karşılığında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Luyindama'nın aynı yıl içinde 5 milyon Euro daha ödenerek bonservisi alınmıştı.
Luyindama, milli takımında yaşadığı ağır sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.