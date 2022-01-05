Transfere ödenek oluşturmak isteyen ve yabancı kontenjanını açmaya çalışan Galatasaray , Christian Luyindama'yı gözden çıkardı. Teknik heyetin de 'gidebilir' raporu verdiği Kongolu stoper, Belçika temsilcisi Antwerp ile görüşüyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; taraflar anlaşma noktasında. Belçika ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacağı ve transferi kısa süre içerisinde açıklayacağı aktarıldı.

2018/2019 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro karşılığında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Luyindama'nın aynı yıl içinde 5 milyon Euro daha ödenerek bonservisi alınmıştı.

Luyindama, milli takımında yaşadığı ağır sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.







