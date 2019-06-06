Luyindama: Fatih Hoca bana babalık yapıyor

Ara transferde Belçika’nın Standard Liege kulübünden kiralanan, şimdi de satın alma opsiyonu kullanılacak olan Luyindama, çifte kupa zaferi sonrası verdiği röportajda Türkiye günlerini anlattı. Galatasaray ve Fatih Terim’den övgüyle bahseden Kongolu savunmacı, çarpıcı ifadeler kullandı.

‘Her seferinde pas, pas diyor’

Çabuk adapte oldun. Fatih hocanın rolü neydi?

Geldiğimden beri Fatih hocanın benim için bir baba gibi olduğunu söyleyebilirim. Bana babalık yapıyor. Benim yeteneklerimi biliyor, görüyor bu yetenekleri. Galatasaray’da nasıl oynamam gerektiğini, futbolu nasıl oynamam gerektiğini söylüyor, öğütlüyor. İlk 2-3 maç, bir alışma süreci oldu, bu maçlar sonrasında adaptasyon dönemi başladı ve iyi geçti. Orada anladım ki, çok fazla pas yapmamız lazım. Her seferinde pas, pas, pas diyordu. Ben de pasları sağlamaya çalıştım. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Gelecek sene de hazırlık kampından iyi bir şekilde çıkıp daha da ileriye götüreceğimizi düşünüyorum.

'En büyük kulübü tercih ettim’

Transfer sürecini anlatabilir misin?

Büyük bir hikayesi yok. Belçika’daydım ve Belçika’da iyi bir şekilde futbol oynuyordum. O dönemde diğer takımlardan da, Sevilla, Krasnodar ve Alman kulüplerinden de teklifler geliyordu ve bir anda Galatasaray’dan teklif geldi. Tüm bu tekliflerin arasında en büyük olan takımı, Galatasaray’ı tercih ettim. Tabii büyük bir stadının oluşu, taraftar kitlesinin büyük oluşu, stattaki ambians da bu tercihte önemli oldu.

‘Bu iki kupa çok özeldi’

Şampiyonluk için hislerini ve düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

Daha önce kupalar kaldırdım. Belçika’da Belçika Kupası’nı kazandım. Buraya geldikten sonra hemen Türkiye Kupası’nı ve lig kupasını kazandık. Afrika’da da iki kez Afrika Kupası’nı kazanmıştım. Dolayısıyla kariyerimde daha önce kupa kaldırdığımı söyleyebilirim ama Galatasaray ile bu kupaları kaldırmak benim için çok özeldi.

‘Yetenek de önemli iletişim kurmak da’

Savunmada iletişim mi önemli yetenek mi?

İkisi birden. Hem iletişim iyi olmalı hem de yeteneklerinin iyi olması gerekiyor. Galatasaray’da oynuyorsanız bu ikisini sağlamak zorundasınız.

‘O maçta gollerin geleceğini biliyordum’

Şampiyonluk maçında ana etken ne oldu?

Yediğimiz golden bahsedersek, birinci golü yedik, benim orada güvenim vardı. Yeteneklerimizi ortaya koyarak, bir, iki, üç ve dördüncü golleri atacağımız biliyordum ve öyle de oldu.

‘Derbi öncesinde çok istekliydim'

Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştün, o zaman ne hissettin?

Fenerbahçe maçında çok istekliydim, çok oynamak istiyordum. Kart gördüm. Futbol bu şekilde, yapabileceğiniz bir şey yok. Tabii ki daha iyisini vermeyi isterdim. Ancak olmadı. Arkadaşlarıma o konuda yardımcı olamadım. İsteğim bu şekildeydi.

‘Muslera’yı daha önce tanımıyordum'

Muslera?

Muslera’yı daha önceden tanımıyordum, Galatasaray’a gelmeden önce tanımıyordum. Muslera’nın çok büyük bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli bir kaleci. Ayrıca Marcao ve bana da defansta çok yardımcı oluyor. Bizimle iletişime geçiyor. Onun büyük bir kaleci olduğunu söyleyebilirim.

'Bu benim tarzım'

Takılarının, tarzının bir anlamı var mı?

Bu, evli olduğumu gösteriyor (yüzüğünü göstererek). Bu yaşam tarzım.

‘Ülkeme forma götürüyorum’

Sipariş aldın mı? Ülkene giderken forma götürecek misin?

Mecburen götürmem gerekiyor. Birinci gidişimde götürmüştüm. Bu sefer de çok büyük sipariş var. Ancak forma bulamadım.

‘Galatasaray’ı dünya biliyor’

Kongo’da Galatasaray’ı duymuş muydun?

Kongo’da Shabani Nonda’dan dolayı Galatasaray biliniyor. Ancak Galatasaray bunun haricinde de sadece Kongo’da değil tüm dünyada biliniyor.

‘Takla atmam doğal bir şey'

Yerden taklalı kalkışın var. Küçüklüğünden berimi yapıyorsun?

Bu doğal bir şey. Fiziksel olarak yapabiliyorum. Daha önce Standard Liege’de de yapmıştım, burada da yapıyorum.

Bir sonraki takımda 28 numara giyerim’

27 numaranın anlamı nedir?

Profesyonel olarak futbolculuğa başladığım Mazembe takımı büyük bir kulüptü ve orada 25 numaralı formayı giyiyordum. Sonra Standard Liege’e geçtim. Orada bana 26 numaralı formayı verdiler. Galatasaray’a geldiğimde de 27 numaralı forma vardı; ben de o yüzden 27 numarayı aldım. Gelecek, bir sonraki muhtemel takımımda da 28 numaralı formayı giyeceğim diye düşünüyorum.

Metin Karabaş