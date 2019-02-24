Luyindama: Bu havalara alışığım

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada sarı kırmızılı takımın yeni transferi Kostas Mitroglou kaydetti.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın şyeni stoperi Luyindama, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Luyindama'nın maç sonu açıklamaları:

"Ben bu türlü havalara Belçika'dan alışığım. Bugün önemli olan 3 puanı almaktı."

"Bütün maçlarda hedefimiz gol yememek. Gol yemediğimiz zaman devamı geliyor. Bu tür havalara Belçika'dan alışığım, Önemli olan kazanmaktı. Sol baldırıma da bir darbe aldım. Yarına kadar iyi olacaktır."



