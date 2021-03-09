League of Legends evreni pek çok kahramanı ile dikkat çeken çok oyunculu bir lige sahiptir. Bu evrende bulunan karakterlerin birbirinden farklı özel yetenekleri, eşyaları, güçleri ve karakteristik özellikleri vardır. League of Legends evreninde dikkat çeken kahramanlardan biri de Işık Leydisi Lux karakteridir.

Lux Kimdir?

Uzun adı Luxanna olan Lux, saygın bir aile olan Crownguards soyundan gelir. Crownguards ailesi Demacia'nın hizmetindedir. Lux ailesinin tek kızıdır ve ailesinin rütbesinden ötürü geçmişinde sürekli olarak balo ve davetlere katılmıştır. Küçüklüğünden beri bu davetlere katılacak seviyeye gelmek için bir eğitim almış ve erdemi öğrenmiştir.

Lux büyüyünce onun farklı yeteneklere sahip olduğu ortaya çıktı. Lux'un özel yeteneği insanları istediği şeye inandırıp kandırabilmesiydi. Lux, insanları her şeye inandırabiliyordu ve ortadan kaybolma özelliğine sahipti. Lux en gizli büyüleri bile tersten işletebiliyor, bütün büyülerin yapısını anlayabiliyordu. Bu şekilde yeteneği herkes tarafından bilinen Lux herkesin sevdiği bir karakter oldu.

Lux Büyü Akademisi sınavlarına girdi ve akademideki en genç insanlardan biri haline geldi. Lux ışığın gücü konusunda ustaydı ve bu konuda eşsiz bir yeteneği vardı. Lux yeteneği iyilik için kullanmayı kendisine amaç edinmişti. Demacia ordusu ​​​​​​​Lux'un yeteneklerinden haberdardı ve onu aralarına almak istediler. ​​​​​​​Lux Demacia ordusuna katılarak gizli görevlerde yer almaya başladı ve çok kısa bir zamanda başarılarıyla ün kazandı.

Lux Karakter Özellikleri

Roller: Destek, Büyücü

Riot Point: 790

Saldırı Gücü: 53,544 (her seviye için +3,3)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %1,36 )

Mavi Öz: 3150

Can Yenileme: 5,42 (her seviye için +0,55)

Can: 477,72 (her seviye için +79)

Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)

Hareket Hızı: 330

Zırh: 18,72 (her seviye için +4)

Lux Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO MİD

Lux Mevcut Rün Rehberi;

Muhafız

Kalkan Darbesi

Peksimet Teslimatı

Zaman Büken Karışım

Canlandır

Zombi Totem

İnsafsız Avcı

Yücelik

Belden Aşağı

Kan Tadı

Lux Yenilenen S11 Rün Rehberi;

İlham

Kızart

Mana Akışı Yüzüğü

Mükemmel Zamanlama

Büyücülük

Kozmik Sezgi

Mutlak Odak

Sihirli Yıldız

+6 Büyü Direnci

+10 Değişken Kuvvet

Lux İtemları (Build)

Zhonya'nın Kumsaati

Şampiyon Pabuçları

Luden'in Çığlığı

Ufukgetiren

Rabadon'un Şapkası

Morellonomikon

Lux Counter Şampiyonlar (Pickler)

Lux'un karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Malzahar

Annie

Brand

Ryze

Karthus

Lux'un Karşısında Güçsüz Olduğu Şampiyonlar;

Talon

Zed

Gragas

Fizz

Katarina

Lux Yetenekleri

Aydınlanma: Lux rakibine hasar veren bir büyü yapar ve böylece hedefine 6 saniye süreliğine enerji yükler. Lux'un sonraki saldırısı bu enerjiyi ateşler ve rakibe ekstra büyü hasarı verir.

Prizmatik Bariyer: Lu dostları üzerine bir değnek fırlatır ve dost şampiyonların etrafındaki ışığı büker. Bu yetenek ile Lux takım arkadaşlarını hasar almaya karşı korur.

Işık Bağı: Lux iki adet rakip şampiyona hasar veren bir ışık küresi oluşturur. Rakiplerin üzerine fırlattığı bu ışık küresi en fazla iki rakip üzerinde etkili olur ve onları 2 saniye süreliğine yerlerine sabitler.

Son Parıltı: Lux bu yeteneği kullanarak enerji toplar ve rakiplerine hasar veren bir ışık huzmesi oluşturur. Bu yetenek Lu'un pasif halde bulunan yeteneğini de tetikler.

Işık Patlaması: Lux etrafına yakınında bulunan rakip şampiyonları yavaşlatan bir ışık yollar. Lu bu ışığı patlatır ve etki alanında kalan rakiplerine hasar verir.

Lux Kostümleri

Klasik Lux

Tatlı Cadı Lux

Elementalist Lux

Çelik Kuvvet Lux

Ay Savaşçısı Lux

Muhafız Lux

Büyü Hırsızı Lux

Ay Festivali Lux

Komando Lux