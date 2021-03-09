Lux Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Lux İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends evreni pek çok kahramanı ile dikkat çeken çok oyunculu bir lige sahiptir. Bu evrende bulunan karakterlerin birbirinden farklı özel yetenekleri, eşyaları, güçleri ve karakteristik özellikleri vardır. League of Legends evreninde dikkat çeken kahramanlardan biri de Işık Leydisi Lux karakteridir. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends evreni pek çok kahramanı ile dikkat çeken çok oyunculu bir lige sahiptir. Bu evrende bulunan karakterlerin birbirinden farklı özel yetenekleri, eşyaları, güçleri ve karakteristik özellikleri vardır. League of Legends evreninde dikkat çeken kahramanlardan biri de Işık Leydisi Lux karakteridir.
Lux Kimdir?
Uzun adı Luxanna olan Lux, saygın bir aile olan Crownguards soyundan gelir. Crownguards ailesi Demacia'nın hizmetindedir. Lux ailesinin tek kızıdır ve ailesinin rütbesinden ötürü geçmişinde sürekli olarak balo ve davetlere katılmıştır. Küçüklüğünden beri bu davetlere katılacak seviyeye gelmek için bir eğitim almış ve erdemi öğrenmiştir.
Lux büyüyünce onun farklı yeteneklere sahip olduğu ortaya çıktı. Lux'un özel yeteneği insanları istediği şeye inandırıp kandırabilmesiydi. Lux, insanları her şeye inandırabiliyordu ve ortadan kaybolma özelliğine sahipti. Lux en gizli büyüleri bile tersten işletebiliyor, bütün büyülerin yapısını anlayabiliyordu. Bu şekilde yeteneği herkes tarafından bilinen Lux herkesin sevdiği bir karakter oldu.
Lux Büyü Akademisi sınavlarına girdi ve akademideki en genç insanlardan biri haline geldi. Lux ışığın gücü konusunda ustaydı ve bu konuda eşsiz bir yeteneği vardı. Lux yeteneği iyilik için kullanmayı kendisine amaç edinmişti. Demacia ordusu Lux'un yeteneklerinden haberdardı ve onu aralarına almak istediler. Lux Demacia ordusuna katılarak gizli görevlerde yer almaya başladı ve çok kısa bir zamanda başarılarıyla ün kazandı.
Lux Karakter Özellikleri
Roller: Destek, Büyücü
Riot Point: 790
Saldırı Gücü: 53,544 (her seviye için +3,3)
Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %1,36 )
Mavi Öz: 3150
Can Yenileme: 5,42 (her seviye için +0,55)
Can: 477,72 (her seviye için +79)
Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)
Hareket Hızı: 330
Zırh: 18,72 (her seviye için +4)
Lux Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO MİD
Lux Mevcut Rün Rehberi;
Muhafız
Kalkan Darbesi
Peksimet Teslimatı
Zaman Büken Karışım
Canlandır
Zombi Totem
İnsafsız Avcı
Yücelik
Belden Aşağı
Kan Tadı
Lux Yenilenen S11 Rün Rehberi;
İlham
Kızart
Mana Akışı Yüzüğü
Mükemmel Zamanlama
Büyücülük
Kozmik Sezgi
Mutlak Odak
Sihirli Yıldız
+6 Büyü Direnci
+10 Değişken Kuvvet
Lux İtemları (Build)
Zhonya'nın Kumsaati
Şampiyon Pabuçları
Luden'in Çığlığı
Ufukgetiren
Rabadon'un Şapkası
Morellonomikon
Lux Counter Şampiyonlar (Pickler)
Lux'un karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;
Malzahar
Annie
Brand
Ryze
Karthus
Lux'un Karşısında Güçsüz Olduğu Şampiyonlar;
Talon
Zed
Gragas
Fizz
Katarina
Lux Yetenekleri
Aydınlanma: Lux rakibine hasar veren bir büyü yapar ve böylece hedefine 6 saniye süreliğine enerji yükler. Lux'un sonraki saldırısı bu enerjiyi ateşler ve rakibe ekstra büyü hasarı verir.
Prizmatik Bariyer: Lu dostları üzerine bir değnek fırlatır ve dost şampiyonların etrafındaki ışığı büker. Bu yetenek ile Lux takım arkadaşlarını hasar almaya karşı korur.
Işık Bağı: Lux iki adet rakip şampiyona hasar veren bir ışık küresi oluşturur. Rakiplerin üzerine fırlattığı bu ışık küresi en fazla iki rakip üzerinde etkili olur ve onları 2 saniye süreliğine yerlerine sabitler.
Son Parıltı: Lux bu yeteneği kullanarak enerji toplar ve rakiplerine hasar veren bir ışık huzmesi oluşturur. Bu yetenek Lu'un pasif halde bulunan yeteneğini de tetikler.
Işık Patlaması: Lux etrafına yakınında bulunan rakip şampiyonları yavaşlatan bir ışık yollar. Lu bu ışığı patlatır ve etki alanında kalan rakiplerine hasar verir.
Lux Kostümleri
Klasik Lux
Tatlı Cadı Lux
Elementalist Lux
Çelik Kuvvet Lux
Ay Savaşçısı Lux
Muhafız Lux
Büyü Hırsızı Lux
Ay Festivali Lux
Komando Lux