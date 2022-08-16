Lütfü Savaş: 3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet hakkında konuşarak sözlerine başlayan Savaş, "Trabzonspor geçen yılın şampiyonu. Biz de 2. haftada ilk maçımıza çıktık. İlk hafta bay geçmiştik. Ben takımımızı başarılı buldum ve gelecek adına umut vadeden bir futbol ortaya koyduk. 71. dakikada uzaktan bir şutla mağlup olduk. Lig uzun bir maraton ve daha çok maç kazanan ayakta kalıyor. İlk maçı kaybettik ama takımımız gelecek adına bizi sevindiren bir futbol oynadı. 3 puan kaybetsek de kazandığımızı düşünüyorum. Gaziantep FK maçı bundan sonraki süreci gösterebilecek bir maç. Gaziantep biraz daha hazır gibi. Kadroyu korudular. Yeni transferler yaptılar. Biz ise baya bir futbolcu kaybettik. Yine de aldığımız isimler, gelecek adına umut veren oyuncular. Takım olma adına tek vücut şeklinde sinerji oluşturacağını düşündüğümüz bir ekip kurduk. Gaziantep maçı bize büyük ölçüde bize fikir verecek ama 3-4 hafta beklemek lazım. Takımın gelecekle ilgili kurgusunu ölçebilmek adına beklemekte fayda var" dedi. Transfer hakkında da konuşan Savaş, "Sağ bekte bir yedeğimiz yok. Sıkışırsak Sadık burada oynuyor ama arkasını doldurmamız gerekiyor. Bir de sol ayaklı bir orta saha almamız gerekiyor. Ayrıca El Kaabi’yi destekleyecek bir santrfor istiyoruz. Bu sene ligi ilk 10’da bitirecek bir takım kurduk" diye konuştu.

"Önümüzdeki 2 maç bize daha iyi fikir verecektir"

Bugüne kadar çalıştıkları teknik adamların yıldızının parlaması hakkında da konuşan Lütfü Savaş, "Teknik adamın sosyal hayatına, duruşuna ve mantalitesine bakıyoruz. İlhan Palut bizim sportif direktörümüzdü ve sonrasında takımı ona verdik ve başarılı bir periyot geçirdi. Süper Lig’de başarılı bir süreç geçiriyor. Sonrasında Karagümrük’te 1. Lig’de sadece 11 maça çıkan Ömer hocayı takımın başına geçirdik. Karakter ve sportif başarı olarak sporculuğu dolu dolu geçen bir hocamızdı. Geçen sene ikinci yarıda biraz demoralize olmuştu ve ‘Enerjim azadı, izin istiyorum’ dedi. Biz de takıma pozitif enerji verecek insanlarla çalışmak istiyoruz. Hoca eğer ki affını isterse, biz de anlayış gösteririz. Ömer hoca ayrıldıktan sonra Serkan Özbalta’yla anlaştık. Kendisinin hem futbolculukta hem de teknik adam olarak güzel bir geçmişi var. Süper Lig tecrübesi belki çok az ama karakter, oyun kurgusu ve devamlılık olarak bizim için gerçekten önemli bir karakterdi. Nöbeti kendisine teslim ettik. Şartlar devam ederse, önümüzdeki yıl da devam ederiz. İlk maçta son şampiyonla oynadık. Trabzonspor da bu hafta Kopenhag’la oynayacak. Türk futbolu için de çok önemli bir karşılaşma olacak, inşallah başarılı olacaklar. Bu hafta önemli bir rakiple oynadık ama topa sahip olma oranımız çok iyiydi. 35 bin kişi önünde iyi bir performans sergiledik. Bu haftaki Gaziantep FK ve sonraki Kasımpaşa maçları bizim için daha iyi bir fikir verecektir" açıklamasını yaptı.

"TFF cesur adımlarına devam etmeli"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yeni dönem hakkında da konuşan Lütfü Savaş, "Mehmet Büyükekşi hem iş adamı hem de spor adamı olarak katkı sağlayacak potansiyelde bir isim. Kaliteli bir ekip kurdu ve cesur adımlar atıyor. Bu adımları attığı için çok daha umutluyum Türk futbolu adına. Ekonomik değerler düşüyor, Avrupa ayarında değiliz. Bu düşüş devam etseydi, geleceğimizi de kaybedecektik. Belki 2 sene sonra, bu ekonomik değerleri dahi bulamayacaktık. TFF’nin şu andaki yönetim tarzı daha pozitif. Hakemler arasındaki diyaloğu da deşifre edebilirler. Güven duygusunu üst seviyeye çıkarmak da çok önemli. Birçok kulübümüz 20 sene önce Süper Lig’deydi ve şimdi var olma mücadelesi veriyor. Özellikle dışarıdan gelen futbolculara olan borçlar çok büyük. Avrupa’da örnekleri var, bir takım küme düşerse, oyuncusuna aldığı ücretin yarısını versinler. Bu durum da futbola katkı sağlar. Biz Trabzonspor’dan bir gol yedik ve VAR’da bu pozisyon iptal oldu. Burada pozisyonun gösterilmesi bana güven verdi. Bunun gibi hakemlerin konuşmaları da deşifre edilirse güven daha fazla olur ve geleceğe bakış daha verimli olur. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK’nin cesur adımlar atması belki ilk başlarda kendilerini zor durumda bırakacaktır ama ilerleyen dönemde büyük kazanç olacaktır. Hiçbir şeyi kaçarak düzeltemezsiniz. TFF ve MHK’nin cesur adımlarına devam etmesi lazım. Belki zaman zaman hepimizin canı yanacaktır ama Türk futbolu kazanacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.